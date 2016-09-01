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Ротенберг: «Мне не стыдно за свою игру в составе «Динамо»

1 сентября 2016, 21:03
6

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, ранее выступавший за «Динамо», обратился с письмом к своему бывшему клубу и его болельщикам.

«Уважаемые динамовцы! За пять с половиной лет, проведенных в «Динамо» (с перерывами на аренду), у меня были непростые периоды, но в памяти навсегда останутся только позитивные воспоминания. О том, какая замечательная атмосфера была в коллективе, как мы без поражений шли в Лиге Европы, как боролись за медали, как болельщики страстно поддерживали команду. Для меня важно, что звание мастера спорта я заслужил именно в «Динамо».

Мне не стыдно за свою игру в составе бело-голубых, за клубную статистику в матчах с моим участием. Те, кто меня хорошо знает, в курсе, что я всегда отдавал себя на сто процентов как в играх, так и на тренировках.

Хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков «Динамо» за ту поддержку, которую я чувствовал все эти годы. Всех тренеров, футболистов, работников клуба за все хорошее, что у нас было.

Сейчас я принял новый вызов. Мне приятно, что в «Локомотиве» заинтересованы во мне, сделали это предложение. Я буду рад выступать под началом такого отличного тренера, как Юрий Павлович Семин, прилагать все силы для успешного выступления новой команды. Но и «Динамо» навсегда останется в моем сердце», – написал Ротенберг.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Динамо Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (6)
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richi
1472756029
Может Боря и отдавал на поле все силы, но футболист он очень слабый. Помнится мне, и скандал то в Динамо между Денисовым и Черчесовым из-за присутствия Бори в стартовом составе начался.
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FanatSerj
1472756164
От же чертяка, чуть слезу не пустил, старался же ведь, этого не отнять. Ты если что не стесняйся, Денисову в харю плюнь за Черчесова, вы теперь снова рядом.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1472767294
ДОСТОЙНО ...ФУТБОЛИСТ РЯДОВОЙ..НО СТАРАТЕЛЬНЫЙ....ОБЪЕКТИВНО ГОВОРЯ ОСОБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К НЕМУ НЕТ
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bumer_moscow
1472795666
Ждем
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Polilux
1472844201
Болею за Динамо с 5 лет - мне стыдно !!!
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