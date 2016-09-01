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    Милевский перешел в «Тосно»

    Нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге. 31-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Тосно».

    Бывший игрок сборной Украины будет выступать за новую команду под номер 75.

    Напомним, что Милевский – трехкратный чемпион и четырехкратный обладатель Кубка Украины, а также четвертьфиналист чемпионата мира-2006. В прошлом сезоне футболист выступал за румынскую «Конкордию», в составе которой забил пять голов в 13 матчах.

    Источник: ФК «Тосно»

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    01.09.2016 17:51
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 1 сентября 2016, 23:14

      Красава... по этому поводу можно и навалиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 21:52

      Ну хоть будет теперь Кокорину в Питере с кем бухнуть, а тож до Мамая далеко лететь. )))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 1 сентября 2016, 21:50

      здрововый хохлямба)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2016, 21:32

      Напомним, что Милевский – трехкратный чемпион Украины на разбитом Феррари и четырехкратный обладатель Кубка Лучшего Друга Бармена, а также четвертьфиналист чемпионата мира по пиву-2006.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2016, 21:29

      Открылся новый ночной клуб, "Тосно"?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 1 сентября 2016, 21:21

      Ништяк! Зато теперь каждый день в клубах можно будет у него автограф взять.
      Я думаю теперь в городе ночные клубы как грибы появляться будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 1 сентября 2016, 21:05

      Когда уже будет котироваться наша молодежь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 сентября 2016, 20:21

      На фото вроде трезвый))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Munez89 1 сентября 2016, 20:33

      Он уже вжаленный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 сентября 2016, 20:20

      А как же вчерашняя новость: «Милевский в «Тосно»? Это все пустые разговоры. В последние часы трансферного окна приобретений от клуба ждать не стоит», – заявил Матюшенко...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      d_joker 1 сентября 2016, 20:09

      А на фото ху из ху????

      4
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