Милевский перешел в «Тосно»

Нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге. 31-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Тосно».

Бывший игрок сборной Украины будет выступать за новую команду под номер 75.

Напомним, что Милевский – трехкратный чемпион и четырехкратный обладатель Кубка Украины, а также четвертьфиналист чемпионата мира-2006. В прошлом сезоне футболист выступал за румынскую «Конкордию», в составе которой забил пять голов в 13 матчах.