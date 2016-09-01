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    Боккетти: «Мне было очень трудно закрепиться в «Милане»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем выступлении за «Милан», за который он выступал на правах аренды в 2015 году.

    «В «Милане» была не очень простая ситуация. Ну и в такой команде очень трудно закрепиться. Почему? Просто в «Милане» отдаются приоритеты тем игрокам, которые полностью принадлежат ему, уже успели показать себя, поиграли некоторое время в клубе. Моя задача была помочь «Милану» вернуть определенные кондиции. Я считаю, что мне это удалось. Так что все было не так уж плохо», – сказал Боккетти.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.09.2016 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      RemiX84 2 сентября 2016, 00:13

      бакетти лучший два выноса из варот заслуживает уважения

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