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  • Оздоев: «Думаю, болельщикам понравилась игра сборной. Будем стараться их радовать»

Оздоев: «Думаю, болельщикам понравилась игра сборной. Будем стараться их радовать»

1 сентября 2016, 15:15
6

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Турции (0:0).

– У вас была отличная возможность забить. Почему не смогли как следует подстроиться под мяч?

– Подстроился как раз хорошо. Но в голове проскочила мысль, что будет гол. Это всегда плохо сказывается. Нельзя думать, что мяч в воротах. Хотел в дальний угол пробить, но не получилось.

– Какие у вас вообще впечатления от первого матча сборной со Станиславом Черчесовым?

– Очень хорошие. Мы выполнили все установки тренера, показали хорошую игру. Думаю, болельщикам понравилось. Хотим показывать такую игру, чтобы болельщики поверили в сборную. А тренер мотивирует команду. Говорит, нужно биться, что мы представляем честь страны. Наверное, нам удастся сделать так, чтобы болельщики вновь пришли на стадион, а мы их будем стараться радовать.

Источник: «Советский спорт»
Турция Россия Оздоев Магомед
Комментарии (6)
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Snek
1472733613
видать задницей думаешь
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Zenit & MU
1472734188
Ничего личного к Оздоеву, но вчера точно не его день был! Постоянные ляпы при передачах, да и еще реальный шанс упустил!
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Ден 781
1472734333
Старание есть, но игры нет
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diadushka
1472736863
а что в этой игре могло понравиться болельщикам??? какую-то вшивую турцию не смогли победить, ладно бы против нормальной сборной играли...........
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С-Пб on-line
1472737915
Да хз, меня хватило на 12 минут перекатывания мяча.
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