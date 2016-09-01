Оздоев: «Думаю, болельщикам понравилась игра сборной. Будем стараться их радовать»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Турции (0:0).

– У вас была отличная возможность забить. Почему не смогли как следует подстроиться под мяч?

– Подстроился как раз хорошо. Но в голове проскочила мысль, что будет гол. Это всегда плохо сказывается. Нельзя думать, что мяч в воротах. Хотел в дальний угол пробить, но не получилось.

– Какие у вас вообще впечатления от первого матча сборной со Станиславом Черчесовым?

– Очень хорошие. Мы выполнили все установки тренера, показали хорошую игру. Думаю, болельщикам понравилось. Хотим показывать такую игру, чтобы болельщики поверили в сборную. А тренер мотивирует команду. Говорит, нужно биться, что мы представляем честь страны. Наверное, нам удастся сделать так, чтобы болельщики вновь пришли на стадион, а мы их будем стараться радовать.