Симонян: «Было видно, что игроки сборной России старались»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными Турции и России.

– Обновленная сборная провела пока первый матч, видно было, что ребята старались, проявили желание. Посмотрим, как будет дальше. Понятно, что не все удавалось, ведь в составе было несколько дебютантов. Уверен, к следующей встрече игра команды будет лучше. С Ганой будет серьезная проверка, соперник техничный, хорошо владеет мячом, будет непросто и интересно.

– Согласны с выбором капитана?

– Василий был капитаном на чемпионате Европы-2016, это самый опытный игрок в команде, поэтому выбор очевиден и правильный.