Мутко: «Видно, что в Турции хотят дружить с Россией»

Президент РФС Виталий Мутко пообщался с журналистами после товарищеского матча между сборными Турции и России, который завершился со счетом 0:0. Напомним, что встреча проходила в Анталье.

«Надо поблагодарить турецкую сторону, они все сделали: и команду обезопасили, и вокруг. Все хорошо, молодцы. Шикарно. Конечно, климат может быть не для нас – очень душно, паузы делали воды попить. Атмосфера очень дружественная. Завтра я останусь на встречи с коллегами. Видно, что тут хотят дружить с Россией. И счет дружественным получился.



В целом первая игра удалась: атмосфера хорошая, полный стадион, хороший соперник. Команда обновленная, есть у нас и класс и уровень, просто надо работать, реализовывать и забивать. Две техничные команды, хороший спарринг. Шесть человек вышли на замены – прекрасно», – сказал он.