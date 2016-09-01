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Мутко: «Видно, что в Турции хотят дружить с Россией»

1 сентября 2016, 10:56
9

Президент РФС Виталий Мутко пообщался с журналистами после товарищеского матча между сборными Турции и России, который завершился со счетом 0:0. Напомним, что встреча проходила в Анталье.

«Надо поблагодарить турецкую сторону, они все сделали: и команду обезопасили, и вокруг. Все хорошо, молодцы. Шикарно. Конечно, климат может быть не для нас – очень душно, паузы делали воды попить. Атмосфера очень дружественная. Завтра я останусь на встречи с коллегами. Видно, что тут хотят дружить с Россией. И счет дружественным получился.

В целом первая игра удалась: атмосфера хорошая, полный стадион, хороший соперник. Команда обновленная, есть у нас и класс и уровень, просто надо работать, реализовывать и забивать. Две техничные команды, хороший спарринг. Шесть человек вышли на замены – прекрасно», – сказал он.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия Турция Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Barsuk52
1472717515
что он несет
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kykyi
1472719125
Дебил, вещает для дебилов.
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kykyi
1472720571
Срочно отказываемся от помидоров из нижеперечисленных стран и запрещаем выезд туристов во Францию, Бельгию, Португалию.., короче во всю Европу. Потом они хотят с нами дружить. Потом мы становимся чемпионами, как минимум, Европы. Аминь!
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Андрей Ермошин
1472720837
Они может быть и хотят, вопрос получится ли, после всего, что они сделали?
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андрей андреев
1472721402
А нож,нож как же?
Ответить
15426378s
1472721473
лизо....оп, что еще можно сказать о нем.
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triton004
1472723182
Мутко: вообщем как мы и договаривались,а игра сборной мне похер,а завтра я нажрусь с коллегами за дружбу народов
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diadushka
1472724564
При следующем удобном случае снова самолет собьют, формально извинятся и................прям аж видно, что хотят дружить с нами
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