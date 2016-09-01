Дибала: «Не хочу быть четвертым нападающим в «Барселоне»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал интерес «Барселоны» к своей персоне.



«Интерес «Барселоны» – это всего лишь слухи трансферного рынка. В моих интервью я всегда говорил, что целесообразнее остаться в «Ювентусе». В данный момент было бы сложно рассчитывать на игровую практику в «Барселоне», принимая во внимание уровень нападающих, которые играют в этой команде. Я был бы там четвертым нападающим. Вряд ли это могло бы мне понравиться, так как не было бы полезным для меня», – приводит слова аргентинца Radio Metro 951.