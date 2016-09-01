Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу посетил ежегодный форум европейских тренеров УЕФА, на котором наставники ведущих клубов обсудили последние тенденции в современном футболе.

Участие в форуме также приняли: Карло Анчелотти («Бавария»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Арсен Венгер («Арсенал»), Унаи Эмери («ПСЖ»), Луис Энрике («Барселона»), Дитер Хеккинг («Вольфсбург»), Зинедин Зидан («Реал»), Руй Витория («Бенфика»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Хейн Ванхазебрук («Гент») и Сергей Ребров («Динамо» Киев).