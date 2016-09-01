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  • «Зенит» остановил сделку по Витселю в самый последний момент

«Зенит» остановил сделку по Витселю в самый последний момент

1 сентября 2016, 00:28
8

«Ювентус» обвиняет «Зенит» в срыве сделки по трансферу полузащитника Акселя Витселя. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

«Зенит» остановил сделку по Витселю после того, как игрок прошел медосмотр и согласовал контракт. В «Ювентусе» все в ярости», – написал Романо в своем Twitter.

Отметим, в среду итальянские СМИ сообщили о том, что переход бельгийца согласован между клубами, а «Зенит» получит за своего игрока 18 миллионов евро. В итоге «Ювентус» не успел оформить этот трансфер.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (8)
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Karel1977
1472681313
Зимой уйдёт,надо контракт доработать
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88serega88
1472682428
ну и зачем? он не будет мотивирован...уважать буду если играть будет как раньше, хоть вроде и тормоз но мяч получит никто не отберет
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ivanthebest
1472682796
Что мешало раньше всё осуществить и не тянуть до последнего??? Но, это не отменяет того факта что зенит поступил по-пидерски...
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Valeron 2705
1472686802
Мда, ну и бред... В начале сезона Витсель показал, как и с какой отдачей он будет играть за Зенит если не перейдет. Надо было отпускать, после таких финтов он вообще хер положит, и к зиме его цена уменьшится.
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Mariner
1472694459
Да не, не бывает просто идиотов, тем более на таком высоком уровне. Чего-то случилось, потому так произошло. Возможно Зенит хотел кого-то купить на ленточке по времени на замену Витселю, но не срослось и пришлось оставить. Или Юве чего-то врёт. Просто так идиотов нет. Пройдёт время и мы узнаем.
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REDWHITE_
1472705458
АХА-ХА))) ВОТ, БОМЖАТНИК ПОПАЛ))) ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БЕСПЛАТНО УЙДЕТ)))
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MURAD F. A.
1472732252
для газпрома это мелочь
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