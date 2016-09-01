«Зенит» остановил сделку по Витселю в самый последний момент

«Ювентус» обвиняет «Зенит» в срыве сделки по трансферу полузащитника Акселя Витселя. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

«Зенит» остановил сделку по Витселю после того, как игрок прошел медосмотр и согласовал контракт. В «Ювентусе» все в ярости», – написал Романо в своем Twitter.

Отметим, в среду итальянские СМИ сообщили о том, что переход бельгийца согласован между клубами, а «Зенит» получит за своего игрока 18 миллионов евро. В итоге «Ювентус» не успел оформить этот трансфер.