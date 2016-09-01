Черчесов: «Сборной России не хватило инстинкта убийцы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча против Турции, который стал дебютным для него у руля национальной команды.

«0:0 – закономерный результат. Если бы Оздоев забил, это было бы хорошей точкой в игре. У команд много новых игроков, но был напряженный матч. У нас не было достаточного времени для тренировок, мы не сыгранные, поэтому решили сыграть блочным принципом. Новосельцев, Кудряшов – как в «Ростове», а Березуцкий играл роль Наваса. Плюс зенитовская связка Шатов – Жирков, а также Тарасов, Миранчук и Самедов из «Локомотива». Хотели, чтобы на поле была команда. В этом и причина игры в трех защитников. Но это не значит, что мы не будем играть в четырех защитников.



Не считаю игру товарищеской, она была контрольной. Все выкладывались. Была не самая простая температура. Мы много сил потратили, свою задачу решили и будем готовиться к следующей игре. Мы начинаем свой путь. Сегодня был первый матч, чтобы сделать для себя выводы без эмоций. Нам не хватило инстинкта убийцы. Было несколько неплохих подходов, когда надо было доводить до ударов. На таком уровне 5-10 моментов не бывает», – заявил Черчесов.