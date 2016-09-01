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Черчесов: «Сборной России не хватило инстинкта убийцы»

1 сентября 2016, 00:04
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча против Турции, который стал дебютным для него у руля национальной команды.

«0:0 – закономерный результат. Если бы Оздоев забил, это было бы хорошей точкой в игре. У команд много новых игроков, но был напряженный матч. У нас не было достаточного времени для тренировок, мы не сыгранные, поэтому решили сыграть блочным принципом. Новосельцев, Кудряшов – как в «Ростове», а Березуцкий играл роль Наваса. Плюс зенитовская связка Шатов – Жирков, а также Тарасов, Миранчук и Самедов из «Локомотива». Хотели, чтобы на поле была команда. В этом и причина игры в трех защитников. Но это не значит, что мы не будем играть в четырех защитников.

Не считаю игру товарищеской, она была контрольной. Все выкладывались. Была не самая простая температура. Мы много сил потратили, свою задачу решили и будем готовиться к следующей игре. Мы начинаем свой путь. Сегодня был первый матч, чтобы сделать для себя выводы без эмоций. Нам не хватило инстинкта убийцы. Было несколько неплохих подходов, когда надо было доводить до ударов. На таком уровне 5-10 моментов не бывает», – заявил Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Турция Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Garrincha58
1472678339
вам не хватило и не хватает элементарного-МАСТЕРСТВА!
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cska-62
1472679196
Всё верно сказал. Сыгранности в атаке не хватало, а вот защита отыграла вполне надёжно и согласованно. С учётом всех условий подготовки к матчу, качеству поля и мастерству соперника, сборная заслужила твёрдую четвёрку. Ну а забей Оздоев, то и четвёрку с плюсом.
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mutabor0992
1472685472
Какого инстинкта???Там одни травоядные...
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a-rakhmatov
1472694785
Для первой игры с тренером Черчесовым результат не плохой))
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Алексей1988
1472699819
Нормальных игроков не хватило, а не инстинкта убийцы
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richi
1472705869
Вот и первый полит-договорняк в исполнении нового тренера.
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yorgenbarenz
1472706348
У тренера есть .Видно по физиономии.
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zadira56
1472710704
Мои друзья,как не садитесь...
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Snek
1472719916
"Нам не хватило инстинкта убийцы." а ещё нормального тренера и игроков.
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triton004
1472723772
Инстинкта самоубийц
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