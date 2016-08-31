Защитник «Милана» перешел в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника «Милана» Жерсона Вергары. Колумбиец будет выступать за «канониров» до окончания текущего сезона на правах аренды. О деталях трансфера на сообщается.

Вергара стал игроком «россонери» в 2013 году и по сегодняшний день не принял участия ни в одном официальном матче миланцев. Несколько раз 22-летний игрок отправлялся в аренду в «Парму», «Авеллино» и «Ливорно».

В составе молодежной сборной Колумбии Вергара завоевывал звание чемпиона Южной Америки в 2013 году.

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