Гризманн: «Надо забыть о Евро-2016 и начать думать о ЧМ-2018»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн хочет поскорее забыть эмоции, связанные с чемпионатом Европы-2016. По словам футболиста, сейчас важно переключиться на задачу попадания на чемпионат мира 2018 года.



«Я думаю, нам нужно забыть о европейском первенстве. Мы должны идти вперед, думать о чемпионате мира, который является нашей новой целью. Важно думать о новых победах», — сказал француз.



Напомним, что в квалификации ЧМ-2018 Франция сыграет с командами Голландии, Швеции, Беларуси, Болгарии и Люксембурга.