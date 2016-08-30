Черчесов: «Сыграем с Турцией оптимальным составом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился информацией о составе команды на товарищеский матч против Турции, который состоится 31 августа.

«Мы никого просматривать не собираемся. На завтра собираемся подобрать максимально оптимальный состав. Сегодня еще будет тренировка, еще были тесты, отсюда и будем исходить», – заявил Черчесов.

Кроме того, наставник сборной России сообщил, что в завтрашней игре вряд ли примет участие полузащитник Алан Дзагоев. В штабе команды не хотят рисковать здоровьем футболиста.