Стала известна стоимость билетов на товарищеский матч Турция – Россия. Так, самый дешевый из них будет стоить 220 рублей. Максимальная стоимость билета – 660 рублей. Продаваться они будут только за местную валюту (лиры).

Билеты продаются в кассах стадиона «Анталья-Арена», где и пройдет матч.

Продажа билетов на матч продлится до дня игры. Ожидается, что стадион посетят около двух тысяч российских болельщиков.

Напомним, что матч пройдет 31 августа в Анталье. Начало встречи в 20:30 по московскому времени.