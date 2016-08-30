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    Галицкий: «Для меня невероятная честь принять сборную на новом стадионе»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире программы «8-16» прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч сборной России против команды Коста-Рики пройдет на стадионе его клуба.

    «Я благодарю Виталия Леонтьевича Мутко за то, что он пошел навстречу и позволил провести на нашем стадионе матч сборной России. Для меня это важно.

    Я родился в маленьком поселке в этой стране, я жил в этой стране всю жизнь, заработал здесь деньги, и для меня невероятная гордость принять сборную в первом матче на новом стадионе. Это знак уважения, что я смог построить стадион в стране, где я вырос. Немаловажный момент и в том, что будет полный стадион», – сказал Галицкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2016 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +371

      ASG 30 августа 2016, 12:13

      Один из немногих шансов посетить этот шикарный стадион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 30 августа 2016, 12:04

      Побольше бы таких людей как Галицкий в нашем футболе

      1
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    • ...
      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 30 августа 2016, 10:55

      Сергей Галицкий, это не Сергей Матвиенко. Футбол для него - это футбол.

      2
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