Обамеянг хочет перейти в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен сменить клуб этим летом.

Сообщается, что футболист хочет перейти в «Реал» и собирается приложить усилия к тому, чтобы трансфер состоялся уже в летнее трансферное окно. По информации источника, игрок уведомил руководство немецкого клуба о своем желании.

Ранее Обамеянг уже заявлял о том, что хотел бы однажды стать футболистом «Реала».

В прошлом сезоне Обамеянг сыграл за «Боруссию» 49 матчей, забил 39 голов и отдал 12 результативных передач. В трех матчах сезона нынешнего он отметился двумя точными ударами и двумя голевыми пасами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.