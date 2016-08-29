Ташуев: «Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о неудачном выступлении краснодарского клуба в последних матчах. Отметим, что на данный момент «быки» занимают в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

– Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни?

– Да, так и есть. За место под солнцем нужно сражаться в каждом матче. Этого нет в «Краснодаре», и это четко прослеживается. Нет желания играть «через не могу». Тренерский состав должен «помочь» своим подопечным прийти в себя. Вы правильно описали эту историю, а мы еще не готовы к тому, чтобы быть чистыми профессионалами. Чемпионат Европы-2016 это подтвердил. С учетом предстоящих матчей и участия в Лиге Европы – «Краснодар» находится в сложной ситуации. Пора уже становиться сильными.

– У «Краснодара» каждый год бывают нестабильные отрезки...

– Один-два раза по такому отрезку, а потом уже все совсем плохо может стать. Это не закономерность. Конечно, вернутся в строй Каборе и Мамаев, возможно, кого-то приобретут, Сергей Николаевич постарается решить этот вопрос... Но здесь речь об отношении игроков, которое должно быть более серьезным. То третьи, то четвертые... Пора уже идти выше. Если каждый год по такому нестабильному отрезку – один из них превратится в трагедию.