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  • Ташуев: «Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни»

Ташуев: «Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни»

29 августа 2016, 13:31
6

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о неудачном выступлении краснодарского клуба в последних матчах. Отметим, что на данный момент «быки» занимают в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

– Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни?

– Да, так и есть. За место под солнцем нужно сражаться в каждом матче. Этого нет в «Краснодаре», и это четко прослеживается. Нет желания играть «через не могу». Тренерский состав должен «помочь» своим подопечным прийти в себя. Вы правильно описали эту историю, а мы еще не готовы к тому, чтобы быть чистыми профессионалами. Чемпионат Европы-2016 это подтвердил. С учетом предстоящих матчей и участия в Лиге Европы – «Краснодар» находится в сложной ситуации. Пора уже становиться сильными.

– У «Краснодара» каждый год бывают нестабильные отрезки...

– Один-два раза по такому отрезку, а потом уже все совсем плохо может стать. Это не закономерность. Конечно, вернутся в строй Каборе и Мамаев, возможно, кого-то приобретут, Сергей Николаевич постарается решить этот вопрос... Но здесь речь об отношении игроков, которое должно быть более серьезным. То третьи, то четвертые... Пора уже идти выше. Если каждый год по такому нестабильному отрезку – один из них превратится в трагедию.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Ташуев Сергей
Комментарии (6)
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KalterJax
1472467357
Да просто не надо распродажу затевать и отпускать сильнейших игроков, особенно в начале сезона) А они что думали, что потеря сигурдссона и ещё одного хорошего защитника им никак не аукнется?
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SandersMax
1472467362
Краснодар себя еще проявит
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1472467528
Бывший главный тренер «Краснодара»...???
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никита голоян
1472479274
Краснодар остановился в развитии.....Надо пахать ,а не пижонить на поле...
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Серёга Краснодарский
1472479877
В Кубани уже на рулил и хочет в Краснодар по моему.
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