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    «Валенсия» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» Рохо

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вызвал интерес со стороны «Валенсии». По информации источника, испанский клуб находится в поисках усиления линии обороны и готов взять аргентинца в аренду с правом последующего выкупа.

    Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. По данным Transfermarkt, стоимость Рохо составляет 19 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    29.08.2016 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      galem72 29 августа 2016, 12:42

      Вот. Пусть туда и сваливает. После коммьюнити, где он вышел на замену, на него смотреть тошно. Ленивое и наглое бесполезье!

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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 12:35

      хороший защитник. Мауриньо с жиру бесится отпуская его. им там веднее. если перейдет в Валенсию то будет +100 к обороне

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