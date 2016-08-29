«Валенсия» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вызвал интерес со стороны «Валенсии». По информации источника, испанский клуб находится в поисках усиления линии обороны и готов взять аргентинца в аренду с правом последующего выкупа.

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. По данным Transfermarkt, стоимость Рохо составляет 19 миллионов евро.