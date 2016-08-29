Черчесов приехал в расположение сборной России

Станислав! Ты хоть осознаешь всю ответственность ,которая на твои могучие плечи легла?
Россияне тебе не простят позора ! Ты спасатель ,ты велик и ты могуч,если можешь
заху ючь....
ps Короче,старина впрягайся ...и никаких поблажек,работай!
Наставник сборной России Станислав Черчесов приехал в расположение национальной команды. Сегодня начнется подготовка российских футболистов к ближайшим товарищеским поединкам.
Сообщается, что специалист отказался от общения с представителями СМИ. Напомним, что сборной России предстоит 31 августа в Анталье помериться силами с Турцией, а шестого сентября подопечные Черчесова примут на «Локомотиве» сборную Ганы.