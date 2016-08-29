Черчесов приехал в расположение сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов приехал в расположение национальной команды. Сегодня начнется подготовка российских футболистов к ближайшим товарищеским поединкам.

Сообщается, что специалист отказался от общения с представителями СМИ. Напомним, что сборной России предстоит 31 августа в Анталье помериться силами с Турцией, а шестого сентября подопечные Черчесова примут на «Локомотиве» сборную Ганы.