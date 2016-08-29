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    Черчесов приехал в расположение сборной России

    Наставник сборной России Станислав Черчесов приехал в расположение национальной команды. Сегодня начнется подготовка российских футболистов к ближайшим товарищеским поединкам.

    Сообщается, что специалист отказался от общения с представителями СМИ. Напомним, что сборной России предстоит 31 августа в Анталье помериться силами с Турцией, а шестого сентября подопечные Черчесова примут на «Локомотиве» сборную Ганы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.08.2016 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 29 августа 2016, 18:39

      Станислав! Ты хоть осознаешь всю ответственность ,которая на твои могучие плечи легла?
      Россияне тебе не простят позора ! Ты спасатель ,ты велик и ты могуч,если можешь
      заху ючь....
      ps Короче,старина впрягайся ...и никаких поблажек,работай!

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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 29 августа 2016, 14:15

      Пох вообще

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