Самедов: «Семин мотивировал «Локомотив» на агрессивный футбол»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал результат матча против «Краснодара» (2:1).

– Самое главное – нам удалось победить. В Краснодаре всегда тяжело играть, и мы очень счастливы, что, наконец, победили.

– Что изменилось с приходом Семина? Можно ли сказать, что это его победа или вы все пока еще притираетесь друг к другу?

– Он уже два дня у нас, готовил к игре, мотивировал на агрессивный футбол. У нас, конечно, не все получилось в матче с «Краснодаром», но мы постепенно будем прибавлять.

– «Краснодар» чем-то удивил?

– Он в принципе не может удивить. Все знают, что это за команда, особенно дома. «Краснодар» очень хорош, много забивает, это техничная команда. Но мы сегодня сыграли, как надо.