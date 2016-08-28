Бубнов: «При Луческу «Зенит» делает акцент на коллективной игре»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера «Зенита» акцент в стане сине-бело-голубых сместился на коллективную игру.

«Луческу в отличие от Виллаш-Боаша больше работает над построением командной игры, что логично после ухода Халка. Румынский специалист требует от игроков постоянных перемещений, смены позиций и активной работы флангов, в особенности это касается крайних защитников.

Видно, что «Зенит» прибавляет в организации игры, прежде всего в атаке. При Виллаш-Боаше в Санкт-Петербурге делали акцент на индивидуальном мастерстве, а сейчас – коллективная игра с периодическими взрывами. Основной посыл таков, что футболисты «Зенита» не перекатывают мяч друг другу на своей половине поля, как это было раньше, а ищут варианты впереди. Атакуя, они стараются контролировать мяч, что отличает классные команды», – сказал Бубнов.