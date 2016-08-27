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    Раньери: «Теперь мы начинаем наш сезон»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал результат матча третьего тура АПЛ против «Суонси» (2:1). Действующие чемпионы одержали первую победу в этом сезоне.

    «Я очень счастлив. В первом тайме мы играли очень хорошо. В втором могли заканчивать игру, но не забили пенальти, а в конце сами усложнили себе жизнь. Но это хорошие три очка, я счастлив.

    Эти очки очень важны, потому что первую встречу мы проиграли, а в двух домашних матчах взяли четыре балла – это неплохо.

    Ничья с «Арсеналом» – нормальный результат, а сегодня мы хорошо выступили. Я доволен.

    У нас хорошая платформа. Мы хотели сохранить весь состав, но это было невозможно, и один человек ушел. Это нормально. Мы счастливы и теперь начинаем наш сезон», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    27.08.2016 20:08
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