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    Еременко: «Если будем играть в Лиге чемпионов так, как с «Томью», то не сможем конкурировать с соперниками»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после матча 5-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) остался недоволен качеством игры, показанной московским клубом.

    «Очень хорошо, что удалось вырвать победу. «Томь» сегодня действовала агрессивно, но мы сами виноваты в своей игре, много потерь допускали, ошибались в простых передачах.

    Если будем играть в Лиге чемпионов так, как сегодня с «Томью», то не сможем конкурировать с европейскими клубами. Надо прибавлять, и причем прибавлять сильно. Но думаю, что это все понимают, выводы сделаны», – сказал Еременко.

    Источник: ТАСС

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    27.08.2016 20:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      gares 28 августа 2016, 05:53

      Игра Томи была зрелищней и интересней. В следующем круге команда порвет ЦСКА. За результат благодарите судью.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 августа 2016, 22:44

      Да вы че! Играйте пять подряд на выезде!!! 11 очков!

      2
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 27 августа 2016, 22:42

      ОТСОС ПЕТРОВИЧ БУДЕТ ВАМ В ЛЧ КАК ОБЫЧНО)))

      -1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 27 августа 2016, 22:08

      С такой игрой Вас в Европе будут рвать в клочья.Кто и какие выводы могут сделать калеки:Миланов,Ионов,Головин,Щенников,Дзагоев,про пенсионеров я не говорю они своё отыграли и с них спрос особый.Ну эти-то!!???Просто без понятия в футболе.Зачем вышли,куда бежать,кому пас давать,ноги не держат,валятся на ровном месте.И на этих бездарей смотрит главный "тренер"и каждый раз после игры их отмазывает.Хотя главный виновник в таких позорных играх он сам.Ну посмотри вокруг,как играют другие,как расставлены игроки,как открываются,как дают пас на свободное место,а не в борьбу или назад вратарю.Команда ЦСКА отдает назад пасов больше всех команд(в России точно,не удивлюсь что и в мире).Дорогой товарищ Гинер проснитесь наконец и уберите этого человека из клуба!!!!Иначе позора Вам не избежать.Примера в сборной Вам мало?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Boniel+ 28 августа 2016, 00:51

      Никто Лёньку не уберёт, он ведь как собачка на поводке, да ещё и не тявкает и ничего не требует... А Гинеру только это и нужно...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 августа 2016, 20:47

      Подсуживать вам точно не будут.

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 августа 2016, 20:27

      Даже когда вы играете почти отлично, вы всё равно в ЛЧ за щёку принимаете, а с такой игрой, вам просто будут с наскока за щёку давать...

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 августа 2016, 20:23

      Так потребуйте назначения ТРЕНЕРА вместо посмешища! Газзаевский ресурс выдыхается... Годы идут... Ничего нового не создано, кроме ежегодного и хронического позора в Европе! Ну и, конечно, избавления от хороших и перспективных игроков типа Мамаева, Панченко, Ефремова и Базелюка... :-)))))

      "Шизофрения, как и было сказано".
      М.А.Булгаков

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