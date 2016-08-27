Конте: «Азар должен играть так в каждом матче»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру своих подопечных в матче третьего тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

«Мы хорошо выступили, показали хороший футбол с владением мячом. Мы создали много моментов и сохранили ворота в неприкосновенности. Это важно, поскольку после 13 домашних матчей подряд с пропущенными мячами нам нужна уверенность. Мы хорошо начали сезон, но знаем, что можем быть лучше.

Эден Азар должен в каждом матче играть решающую роль, как это было сегодня. Я доволен тем, что видел сегодня, но он должен работать, чтобы стать лучше.

Мы с клубом тесно сотрудничаем, стараясь найти правильные решения для улучшения состава. У нас есть четыре дня для этого, но мне нравится работать с той командой, которая есть сейчас», – сказал Конте.