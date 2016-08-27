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    Соловьев: «Говорили, что есть интерес со стороны «Локомотива», но я уже не верил»

    Полузащитник «Факела» Иван Соловьев отметил, что в летнее трансферное окно к нему проявлял некий интерес «Локомотив».

    «Не так давно возник вариант с минским «Динамо». Поехал туда. Но из-за определенных нюансов контракт не подписали. Вот тогда очень сильно расстроился. Подумал, что могу и не найти клуб этим летом… И тут позвонили из Воронежа. Не раздумывая, сорвался туда. Хорошо, что смогли быстро договориться. Подошел тренеру.

    Говорили, что есть интерес со стороны «Локомотива», еще что-то. Мол, надо немного подождать. Но я уже не верил, что что-то произойдет, – и поехал в «Факел», – заявил Соловьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2016 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 11:49

      Гусеву по силам вывести Факел в ПЛ, но Гордеев врятли финансировать станет...

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