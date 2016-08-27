Романцев: «В этом году поставил на «Спартак». Я крайне редко ошибаюсь»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления москвичей в нынешнем сезоне.

– Если в следующем матче не наступит упадок, значит, все у них нормально. Я вообще считаю, что «Спартак» всегда должен играть так, как против «Краснодара». Состав команды по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился и даже усилился. Да и сколько можно ждать успеха? Болельщики в нетерпении. Откровенно говоря, я в этом году поставил на «Спартак».

– Неужели? Думаете, «красно-белые» возьмут первое место?

– Да. Знаете, я крайне редко ошибаюсь. Думаю, что и в этом году не ошибусь.

– В Карреру, значит, верите?

– Я его совсем не знаю. Недавно впервые услышал фамилию этого специалиста. Поэтому не буду отвечать, верю в него или не верю. Я верю в команду «Спартак»! – сказал Романцев.