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  • Романцев: «В этом году поставил на «Спартак». Я крайне редко ошибаюсь»

Романцев: «В этом году поставил на «Спартак». Я крайне редко ошибаюсь»

27 августа 2016, 01:18
54

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления москвичей в нынешнем сезоне.

– Если в следующем матче не наступит упадок, значит, все у них нормально. Я вообще считаю, что «Спартак» всегда должен играть так, как против «Краснодара». Состав команды по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился и даже усилился. Да и сколько можно ждать успеха? Болельщики в нетерпении. Откровенно говоря, я в этом году поставил на «Спартак».

– Неужели? Думаете, «красно-белые» возьмут первое место?

– Да. Знаете, я крайне редко ошибаюсь. Думаю, что и в этом году не ошибусь.

– В Карреру, значит, верите?

– Я его совсем не знаю. Недавно впервые услышал фамилию этого специалиста. Поэтому не буду отвечать, верю в него или не верю. Я верю в команду «Спартак»! – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (54)
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Reaktiv_05@mail.ru
1472250565
Ну и зря ты поставил...тебе каждый год снится один и тот же сон
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sEleCt 85
1472254685
Сильнейший тренер российской истории!!! но я думаю он язвит
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Friedrich Zimmermann
1472262523
В этот раз точно ошибся )
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Barmaleus
1472268969
И все комменты ниже от латентных)))
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Диктор
1472271498
А я тоже верю.
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MaxSpartakM
1472276396
Жаль Рубин отскочил, а в матчах с командами ЦСКА, Зенит, Локо, Ростов и Амкар возьмем по 3 очка, так как взяли в матче с Быками из Краснодара , наш отрыв будет примерно 7-10 очков от второго идущего, скорее всего ЦСКА , ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!
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Berdchanin
1472277753
Ой . Да позорники вы . Уже лет 14 Россию позорят в ЕК . Это настоящая Антинародная команда. Я думаю, что команды из Фнл смогли обыграть Кроацию, Кошице, Атлантас, Легию, Санкт-Галлен, Васлуй , АЕК. Даже Сибирь смогла Аполлон обыграть, а Спартак такого бы не достиг Спартак даже чем то на сб России смахивает. много пиара и ноль результата. Как сб России радуется хорошими тов матчами(РФ Италия 3 0, РФ Бразилия 1 1 ) , так и Спартак радуется победам в лиге РФПЛ.
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bacardi023
1472278635
Столько говорят о чемпионстве спартака после 4х туров, сейчас опять матча 3-4 проиграют и снова на 6-7 место, и опять скажут что в спартаке кроме тренеров за 15 лет ничего не поменялось
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Ливepпуль
1472278790
у спартака в этом году не плохие шансы, у зенита и цска пока плохо идет, если спартак в этом году не возьмет, то это провал
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Rzn_za_cska
1472281004
Ага а предыдущий 10 лет ты не ставил на свою любимую команду Каждый год не ошибаешься и каждый год куку...
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