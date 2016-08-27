Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Увидите, сколько трансферов будет в ближайшие дни. Возможно, больше, чем когда-либо»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о том, что заставляет клубы активно себя вести на трансферном рынке.

    «Люди стали зависимы от новостей. Мы живем в обществе, где нам постоянно нужны новые лица, надежды на будущее. Вы хотите и мечтать, и испытывать страх, потому что другие клубы покупают игроков, а ваш – нет.

    Если, например, посмотреть на прошлый сезон, то необязательно клуб, купивший больше других, опередил конкурентов. Увидите, сколько трансферов будет в ближайшие три–четыре дня. Это будет удивительно. Возможно, больше, чем когда-либо», – сказал Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 01:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 27 августа 2016, 06:16

      удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 27 августа 2016, 03:56

      Мы все прям ахнем от удивления
      Узнав, что Мустафи переходит в Ливерпуль(условно), Лаказетт в Вест-Хэм(условно) и т.д. и т.п.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11