Моуринью: «В Лиге чемпионов есть группы, очень похожие на нашу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, в одном квартете с манкунианцами сыграют «Фенербахче», «Фейеноорд» и «Заря».

«В Лиге чемпионов есть группы, очень похожие на нашу, так что все хорошо. Мы знаем, что будет сложно, но это хорошо. Если играешь против невыразительных команд, то даже фаны на «Олд Траффорд» не получат удовольствия.

Это хорошо и для болельщиков, и для игроков, поскольку сильная группа придаст мотивацию. Полезно это и для самого турнира, который не имеет такого лоска, как Лига чемпионов. Иметь в турнире «Манчестер Юнайтед», играющий против «Фенербахче» и «Фейеноорда» – об украинской команде и ее силе у меня нет мнения – это хорошо», – сказал Моуринью.