Кононов: «Трудно прогнозировать результаты «Краснодара» в ЛЕ. Что ж, тем лучше!»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, краснодарцам предстоит играть с «Шальке», «Зальцбургом» и «Ниццей».

«Нам досталась ровная по составу группа. «Шальке-04» – один из сильнейших клубов Германии, зарекомендовавший себя с самой серьезной стороны в Лиге Чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – чемпион Австрии, страны, испытывающей сейчас футбольный подъем. «Ницца» – представитель европейского топ-чемпионата, команда, которая в прошлом сезоне демонстрировала яркий футбол.

Трудно прогнозировать не только исход борьбы в группе, но и результат каждого матча в отдельности. Что ж, тем лучше! Болельщиков ждут 12 игр с непредсказуемым итогом, а нас ожидает очень интересный турнир и возможность проверить себя в противостояниях с сильными соперниками», – сказал Кононов.