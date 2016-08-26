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    Виталий Денисов: «Локомотив» старается не думать о четырех матчах без побед»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал, что готов принять участие в поединке пятого тура РФПЛ против «Краснодара», несмотря на возникшие проблемы со здоровьем в предыдущем матче с «Крыльями Советов».

    «В матче с «Крыльями» были определенные проблемы со здоровьем, но благодаря нашим докторам, массажистам и физиотерапевтам все решилось. Я готов сыграть с «Краснодаром», но пока не знаю, поставят ли. Если поставят – буду играть. Конечно, с точки зрения любой команды, важно не пропустить, а задача тренеров – настроить нас и поставить правильно игру. Дальше будем действовать так, как будет складываться игра.

    Стараемся не думать о том, что не выигрываем уже на протяжении четырех туров. Так же говорят и тренеры. Есть ошибки – мы над ними работаем, где-то что-то получается, где-то нет. Если моменты возникают, значит работа идет в положительном направлении. А уже то, что не реализовываем, – это, конечно, негатив.

    Не будем ставить акцент на ком-то определенном в «Краснодаре». У них хорошая команда, которая играет через короткие передачи в комбинационный футбол. Тренеры будут нас готовить, будет теоретическое занятие, где будем разбирать соперника детально. Пока что не было указаний держать кого-то персонально, все будет сказано на теоретическом занятии», – сказал Денисов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.08.2016 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      ваавва 26 августа 2016, 18:54

      Ну хотя бы без поражений:D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 августа 2016, 17:53

      Раз сказал, значит, не получается.

      0
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