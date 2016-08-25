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  • Джано: «Спартак» хочет уйти на перерыв в хорошем настроении»

Джано: «Спартак» хочет уйти на перерыв в хорошем настроении»

25 августа 2016, 21:15
8

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги против «Анжи».

«Конечно, хочется уйти­ на перерыв в хорошем­ настроении. Ну а для это­го надо достойно сыгр­ать в Махачкале. Могу­ себе представить, с ­каким желанием победи­ть выйдут на игру хоз­яева поля. Во-первых,­ на «Спартак» все ком­анды настраиваются по­-особенному. Во-вторы­х, мы приезжаем в сто­лицу Дагестана в роли лидера первенс­тва. И еще наверняка­ махачкалинцы помнят­ о том, с каким счето­м завершилась наша по­следняя встреча прошл­ого сезона. Но мы ко ­всему этому должны бы­ть готовы», – заявил Джано.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Джано
Комментарии (8)
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Partyk
1472149541
Пилять, он уже о перерыве думает, о игре нужно думать
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oyabun
1472150820
Так давай, Джано, на подведи! Докажи свои слова отличной игрой в грядущем матче. Мы, болельщики, тоже хотим после воскресной встречи быть в хорошем настроении и надеемся на вашу победу.
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Arn
1472152808
ждем такие же шикарные пасы как с Краснодаром
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MaxSpartakM
1472181851
0:2 Спартак увезет 3 очка из Махачкалы! И хочется что бы Гранат был не в основе, слишком много позиц. ошибок допускает! Ребров, Ещенко, Боккети, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Зе, Промес
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nik55
1472188093
должны побеждать
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Врач Зенита
1472188944
как врач недоклуба, хочу пожелать Спартаку удачи! Вот у кого надо учиться играть нашим кривоногим дзюбам.
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subbotaspartak
1472200320
Известно давно, Должны быть в настроении болельщики, Джано. И это зависит от вас. Бог не подаст.
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nik55
1472202420
играйте как с Краснодаром и уйдете с настроением как и все болельщики
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