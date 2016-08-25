Джано: «Спартак» хочет уйти на перерыв в хорошем настроении»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги против «Анжи».
«Конечно, хочется уйти на перерыв в хорошем настроении. Ну а для этого надо достойно сыграть в Махачкале. Могу себе представить, с каким желанием победить выйдут на игру хозяева поля. Во-первых, на «Спартак» все команды настраиваются по-особенному. Во-вторых, мы приезжаем в столицу Дагестана в роли лидера первенства. И еще наверняка махачкалинцы помнят о том, с каким счетом завершилась наша последняя встреча прошлого сезона. Но мы ко всему этому должны быть готовы», – заявил Джано.
Источник: ФК «Спартак»