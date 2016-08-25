Джано: «Спартак» хочет уйти на перерыв в хорошем настроении»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги против «Анжи».

«Конечно, хочется уйти­ на перерыв в хорошем­ настроении. Ну а для это­го надо достойно сыгр­ать в Махачкале. Могу­ себе представить, с ­каким желанием победи­ть выйдут на игру хоз­яева поля. Во-первых,­ на «Спартак» все ком­анды настраиваются по­-особенному. Во-вторы­х, мы приезжаем в сто­лицу Дагестана в роли лидера первенс­тва. И еще наверняка­ махачкалинцы помнят­ о том, с каким счето­м завершилась наша по­следняя встреча прошл­ого сезона. Но мы ко ­всему этому должны бы­ть готовы», – заявил Джано.