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    Еременко: «Если бы Бердыев возглавил «Спартак», в РФПЛ бы стало больше конкурентов за чемпионство»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поздравил бывшего наставника «Ростова» Курбана Бердыева с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что финский хавбек выступал под руководством 64-летнего специалиста в «Рубине».

    «Очень рад за Курбана Бекиевича. Смотрел игру, здорово сыграли. Заслужили. Если матч смотрели, то понятно, что все заслуженно. В последний раз связывался с Бердыевым после победы в прошлом сезоне – он прислал сообщение, поздравил с чемпионством, даже несмотря на то, что у «Ростова» его отобрали.

    Думал, что Бердыев перейдет в «Спартак». Если бы он там оказался, уверен, конкурентов за чемпионство было бы больше. Я читал, что вопрос его перехода практически решен – не знаю, что не получилось», – сказал Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 17:42
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 26 августа 2016, 14:18

      конкурентов на золото полно,просто различного рода "подводные камни и кабинетные шашни"...бля реально этот фин с башкой не дружит,зачем вью у него берут?наверно чтобы народ повеселить.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 августа 2016, 08:35

      не сраслось

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 26 августа 2016, 01:43

      Бердиев-летающий стержни

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 25 августа 2016, 20:26

      твое мнение никому не интересно конь гнилой .лучше игорю помогай рекорды бить

      -1
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      Рейтинг: +50

      Partyk 25 августа 2016, 20:25

      Не хватает чисто физухи. Нужно либо заставить выкладываться, либо менять состав.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 25 августа 2016, 19:49

      Ну посмотрим что он скажет после матча со спартаком

      3
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      Рейтинг: +459

      sour12 25 августа 2016, 19:27

      Проблема спартака не в тренере, чем Эмери плох был, тем что после ухода ЛЕ выиграл 3 раза подряд?опять же у спартака отличная ДЮШС что доказывает место Спартака 2 в ФНЛ думаю если можно было бы он бы вышел в примьер лигу =) и игроки собраны хорошие я был бы рад если бы в цска был попов и особенно промес т.к. мусу он бы хорошо подменил...дело в руководстве которое что то не понятное делает с клубом....да и Аленичев не плохой тренер может менее опытный и не может выстроить игру в обороне хорошо, но всё же когда он был в туле да и в спартаке была видна фирменная игра спартака, того спартака....
      п.с. цска чемпион =)

      2
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 25 августа 2016, 19:09

      Тренирующемуся у физрука
      Простительно отупеть слегка,
      Что сам конюх, что его коньки-горбунки
      Много говорят ни с ноги, ни с руки...
      Пусть Курбан паровоз чемпионит,
      Если, конечно, Спартак обгонит.

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      Рейтинг: +155

      zenit888 25 августа 2016, 19:04

      В прошлом сезоне Ростов сделал ЦСКА, Гинер съел свой галстук в Казани. Еременко - клоун кучерявый.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2016, 18:49

      Какой же разговорчивый стал то.Мы посмотрим в конце года ху из вис.

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