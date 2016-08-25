Нобоа: «Бердыев по-прежнему тренирует «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после победы в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух матчей) рассказал, что бывший главный тренер Курбан Бердыев по-прежнему занимается с командой.

«Отмечу, что Бердыев по-прежнему тренирует команду. Он приходил в раздевалку. Он все время с нами, мы чувствуем его поддержку. Не знаю, что будет в дальнейшем», – сказал Нобоа.

Напомним, после официального увольнения с поста главного тренера Бердыев продолжил сотрудничество в клубе в качестве консультанта.