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    Райола предложил Балотелли «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Агент 26-летнего итальянца Мино Райола хочет, чтобы его клиент перешел в стан «красных дьяволов» и уже предложил его услуги главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.

    Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении форварда заинтересованы «Болонья» и «Кьево».

    В прошлом сезоне Балотелли выступал на правах аренды за «Милан». В 20 матчах чемпионата Италии футболист забил один гол.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    24.08.2016 15:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 25 августа 2016, 10:18

      После того как от него отказались Сассуоло, и Кьево... в МЮ ему точно играть не светит.. Почему бы Райоле не обратить внимание на РФПЛ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 августа 2016, 04:10

      Сычева чем то напоминает не находите?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 августа 2016, 04:09

      Был одним из лучших но характер конечно сам себя загубил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 24 августа 2016, 22:06

      А сколько Райола готов за это заплатить? трансфер может побить рекорд Погба...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 24 августа 2016, 18:25

      Бугуага даже слов нету...

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 24 августа 2016, 18:25

      А когда то был супер игрок. Вспомнились Торрес, Адебайор и другие. А Фалькао наверное сейчас бы и в Спартак поехал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      gor77 24 августа 2016, 18:15

      А есть в Европе команды, где могли бы вместе "играть" Балотелли, Кокорин и такие же другие? ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > gor77 25 августа 2016, 07:21

      Зенит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 24 августа 2016, 17:16

      Нет сука, нет!! Да и нахрен он нужен

      5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Kulima 24 августа 2016, 17:26

      не ссы, не будет его у нас) жёлтая желтизна ещё не такое придумает...

      1
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 24 августа 2016, 17:08

      фу фу фу

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 24 августа 2016, 17:04

      Сейчас уровень Балотелли- серия Б, вот туда пусть и чешет.

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