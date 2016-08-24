Сигурдссон: «Я значительно потерял в зарплате, но ничуть не жалею»

Защитник Рагнар Сигурдссон рассказал о своем переходе из «Краснодара» в «Фулхэм».

– «Фулхэм» – большой клуб с историей. Недавно эта команда играла в премьер-лиге, а в этом сезоне может вернуться обратно. Шансы, считаю, отличные – «Фулхэм» в новом сезоне не знает поражений. Счастлив, что наконец-то оказался в Англии. Это место, где смогу прогрессировать.

– А в «Краснодаре» вы разве достигли пика?

– Понимаю, на что вы намекаете. Я был игроком основного состава команды, которая играла в Европе. Но поймите: меня не волнуют ни Лига Европы, ни даже Лига чемпионов. Всегда мечтал играть только в английской премьер-лиге, и теперь как никогда близок к цели.

Агент говорил об интересе многих команд не только из первенства Англии, но и из Премьер-лиги. Однако конкретное предложение поступило только от «Фулхэма», да и то относительно недавно. Как только узнал, что лондонский клуб сделал официальный запрос, так сразу же и согласился. Сделать выбор было несложно.

– Ну хотя бы зарабатывать вы будете больше?

– Нет. Более того, я значительно потерял в зарплате. И ничуть не жалею.