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  • Сигурдссон: «Я значительно потерял в зарплате, но ничуть не жалею»

Сигурдссон: «Я значительно потерял в зарплате, но ничуть не жалею»

24 августа 2016, 07:29
32

Защитник Рагнар Сигурдссон рассказал о своем переходе из «Краснодара» в «Фулхэм».

– «Фулхэм» – большой клуб с историей. Недавно эта команда играла в премьер-лиге, а в этом сезоне может вернуться обратно. Шансы, считаю, отличные – «Фулхэм» в новом сезоне не знает поражений. Счастлив, что наконец-то оказался в Англии. Это место, где смогу прогрессировать.

– А в «Краснодаре» вы разве достигли пика?

– Понимаю, на что вы намекаете. Я был игроком основного состава команды, которая играла в Европе. Но поймите: меня не волнуют ни Лига Европы, ни даже Лига чемпионов. Всегда мечтал играть только в английской премьер-лиге, и теперь как никогда близок к цели.

Агент говорил об интересе многих команд не только из первенства Англии, но и из Премьер-лиги. Однако конкретное предложение поступило только от «Фулхэма», да и то относительно недавно. Как только узнал, что лондонский клуб сделал официальный запрос, так сразу же и согласился. Сделать выбор было несложно.

– Ну хотя бы зарабатывать вы будете больше?

– Нет. Более того, я значительно потерял в зарплате. И ничуть не жалею.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Фулхэм Краснодар Сигурдссон Рагнар
Комментарии (32)
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sochi-2013
1472014521
Гандоша, ни слова благодарности ни клубу, ни тренеру!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1472016524
сгинет вместе с фулхэмом в чемпионшипе
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oyabun
1472017079
Уверен, при очном противостоянии Краснодар натянул бы этот Фулхэм по самое... Рагнар ты Дебил! Потерял и в деньгах и в качестве
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Garrincha58
1472017926
у них чемпионшип покруче нашего РФПЛ
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Дима Савенков
1472018585
Уровень нашего чемпионата на самом дне. Проще играть в слабой английской команде, чем иметь хороший контракт в прогрессирующем клубе. (
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Вомбат
1472019084
Наш чемпионат в Европе стабильно седьмой. Английский стабильно третий, но скоро будет четвертый. Разница есть конечно, но чемпионшип... Сказал бы честно - надоела мне ваша Россия. Мы бы даже не обиделись.
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Pro100Kid
1472022182
Хм....Очень странный выбор..Но в любом случае удачи Рагнару!
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FanatSerj
1472022921
чемпионшип.... ну только если в АПЛ выйдут. С другой стороны не рвач, уже возраст, а на понижение ЗП пошел это вызывает уважение.
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nemolod
1472023502
За редким исключением у всех легионеров через год-два начинается тоска по родным местам,а у исландца,выросшего в англо-саксонской среде,где уклад жизни совсем другой,тем более! Над этим явлением должно задуматься руководство клуба и стараться всегда этим легионерам создавать конкуренцию,чтобы в случае их ухода не появлялись проблемы в составе команды!
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яйва-яйва
1472024428
Правильно поступил.
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