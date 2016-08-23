Кержаков: «Счастлив, что мне удалось войти в историю, забив гол на чемпионате мира»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какие чувства он испытывал, когда ему удалось забить гол на чемпионате мира. Напомним, 33-летний футболист поразил ворота Южной Кореи на мундиале в Бразилии в 2014 году.

«Гол на чемпионате мира – это ни с чем не сравнимое ощущение. Матч, в котором ты принимаешь участие, – единственный официальный матч на данный момент во всем мире. Это огромная ответственность, ведь весь мир смотрит на твою игру. И, забив гол, ты ощущаешь радость и гордость – за себя, за свою страну, за своих близких. Очень счастлив, что мне удалось войти в историю как футболист, забивший на чемпионате мира. И я думаю, что этот гол будут пересматривать еще не раз мои дети и, дай бог, внуки и правнуки. Еще я надеюсь, что на одном голе я не остановлюсь, надеюсь, что мне удастся увеличить свой бомбардирский счет еще дома, в России, в 2018 году», – сказал Кержаков.