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  • Кержаков: «Счастлив, что мне удалось войти в историю, забив гол на чемпионате мира»

Кержаков: «Счастлив, что мне удалось войти в историю, забив гол на чемпионате мира»

23 августа 2016, 12:38
5

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какие чувства он испытывал, когда ему удалось забить гол на чемпионате мира. Напомним, 33-летний футболист поразил ворота Южной Кореи на мундиале в Бразилии в 2014 году.

«Гол на чемпионате мира – это ни с чем не сравнимое ощущение. Матч, в котором ты принимаешь участие, – единственный официальный матч на данный момент во всем мире. Это огромная ответственность, ведь весь мир смотрит на твою игру. И, забив гол, ты ощущаешь радость и гордость – за себя, за свою страну, за своих близких. Очень счастлив, что мне удалось войти в историю как футболист, забивший на чемпионате мира. И я думаю, что этот гол будут пересматривать еще не раз мои дети и, дай бог, внуки и правнуки. Еще я надеюсь, что на одном голе я не остановлюсь, надеюсь, что мне удастся увеличить свой бомбардирский счет еще дома, в России, в 2018 году», – сказал Кержаков.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (5)
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rubinovyi2
1471945483
Кержаковить и с этим ты тоже,вошел в историю.. Вот так и надо,быть первым во всем!
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Totti11
1471946628
Саня, ты лучший напад в новейшей истории России! Пока лучше тебя нет!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1471949578
Наша гордость
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takca
1471957900
Вот интересно вошел в историю или наследил в ней.
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Snek
1471962114
"И я думаю, что этот гол будут пересматривать еще не раз мои дети и, дай бог, внуки и правнуки." С его слов складывается ощущение, что наши сборники на ЧМ либо больше не попадут, а если и попадут, то не забьют. В общем "ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ АУТИСТ???"
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