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    Гасилин: «У меня были предложения, но я выбрал «Зенит». Хочу попасть в первую команду»

    Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями после продления контракта с петербургским клубом. Напомним, стороны продлили соглашение до 2019 года.

    – Я очень счастлив подписать новый контракт с родным клубом, с городом, в котором я родился.

    Хотел бы сказать спасибо всем тренерам, которые меня воспитывали. Начиная с тех, под руководством которых я играл еще в академии, и заканчивая Владиславом Радимовым и Анвером Конеевым.

    В «Зените-2» доверили мне, и у меня получился неплохой старт. Но я хочу сказать, что это только начало. Еще много работы впереди.

    Владислав Николаевич говорит, что надо прибавлять, и я буду стараться. Хочу попасть в первую команду и выступать в родном городе.

    – Продлением контракта вы поставили точку в разговорах о вашем уходе?

    – Да. У меня были предложения. Но я выбрал «Зенит». Я родился в Петербурге, у меня была мечта – играть в «Зените».

    – В данный момент вы являетесь одним из лучших снайперов ФНЛ и лучшим – в «Зените-2» Насколько важно забивать больше всех и играть ведущую роль в команде?

    – Считаю, что команда делает меня лучшим бомбардиром. Моя задача – завершать атаки. Это труд всей команды. Хочу еще раз сказать спасибо тренерам, которые верят в меня, доверяют место на поле, – сказал Гасилин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.08.2016 00:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 23 августа 2016, 13:48

      Ушёл Шейдаев в турецкий Трабзонспор ,поиграл в товарниках ,один мяч забил , но особо пока не выделился там.Далее клуб взял в аренду нападающих колумбийца 24 года (Даллас ,США) и корейца 25 лет (Порту).В обойме нападающих есть 24 летний молодой турок ,которому место в основе обеспечено ,и 33 летний парагваец . Теперь Шейдаев оказался в роли игрока глубокого запаса ,на первую игру не был заявлен . Скорее всего весь сезон будет вне игры ,кроме кубковых матчей .
      Это я к тому ,что прежде чем переходить в основную команду ,надо иметь практику в командах высшей лиги ,уровень ФНЛ где Шейдаев хорошо себя показал , абсолютно другой в Суперлиги Турции . Также и Гасилину надо учесть ,что если будет бомбардиром ФНЛ ,это не значит что место в основе Зенита будет обеспечено . Практика в аренде только в высших лигах, пускай в средненькой команде ,где можно себя проявить ,этот путь быстрее попасть в основу ,а не на лавку , или глубокий запас .

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 23 августа 2016, 10:24

      Зря ,если бы выбрал аренду в Хайдуке ,прогресс ,рост,опыт был ощутимый ,и цена в несколько раз поднялась .Сэкономил бы год в футбольной карьере . Яркий тому пример 21 однолетний Марко Пьяца ,перешёл из Загребского Динамо в Ювентус за 23 ляма ,и не сказать что он супер бомбардир , но с 18 лет играет в высшей лиге .
      Опыт и игровая практика МОЛОДОГО ИГРОКА ,ценятся только в ВЫСШЕЙ ЛИГЕ . Луческу не станет экспериментировать и рисковать вызывать в основной состав Зенита , даже на замены ,так как нет практики в Премьер -лиге .

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 23 августа 2016, 09:32

      Гасилина в основу, Кокорина в Зенит 2!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 августа 2016, 08:51

      Удачи тебе, Лёша!

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 августа 2016, 08:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Деньги ты выбрал, а не Зенит

      -4
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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 августа 2016, 07:56

      Хорошее интервью. Кутепову нужно поучиться у него, как разговаривать с журналистами)))

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 23 августа 2016, 04:07

      Надеюсь, дадут заиграть за основную команду.

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG > Zenit-84 28 августа 2016, 17:39

      Соперники в ЛЕ у "Зенита" не самые сильные, поэтому шанс Алексею, думаю, дадут. Плюс матч в кубке с "Тамбовом" он наверняка начнет с первых минут.

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