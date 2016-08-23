Гасилин: «У меня были предложения, но я выбрал «Зенит». Хочу попасть в первую команду»

Ушёл Шейдаев в турецкий Трабзонспор ,поиграл в товарниках ,один мяч забил , но особо пока не выделился там.Далее клуб взял в аренду нападающих колумбийца 24 года (Даллас ,США) и корейца 25 лет (Порту).В обойме нападающих есть 24 летний молодой турок ,которому место в основе обеспечено ,и 33 летний парагваец . Теперь Шейдаев оказался в роли игрока глубокого запаса ,на первую игру не был заявлен . Скорее всего весь сезон будет вне игры ,кроме кубковых матчей .
Это я к тому ,что прежде чем переходить в основную команду ,надо иметь практику в командах высшей лиги ,уровень ФНЛ где Шейдаев хорошо себя показал , абсолютно другой в Суперлиги Турции . Также и Гасилину надо учесть ,что если будет бомбардиром ФНЛ ,это не значит что место в основе Зенита будет обеспечено . Практика в аренде только в высших лигах, пускай в средненькой команде ,где можно себя проявить ,этот путь быстрее попасть в основу ,а не на лавку , или глубокий запас .
Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями после продления контракта с петербургским клубом. Напомним, стороны продлили соглашение до 2019 года.
– Я очень счастлив подписать новый контракт с родным клубом, с городом, в котором я родился.
Хотел бы сказать спасибо всем тренерам, которые меня воспитывали. Начиная с тех, под руководством которых я играл еще в академии, и заканчивая Владиславом Радимовым и Анвером Конеевым.
В «Зените-2» доверили мне, и у меня получился неплохой старт. Но я хочу сказать, что это только начало. Еще много работы впереди.
Владислав Николаевич говорит, что надо прибавлять, и я буду стараться. Хочу попасть в первую команду и выступать в родном городе.
– Продлением контракта вы поставили точку в разговорах о вашем уходе?
– Да. У меня были предложения. Но я выбрал «Зенит». Я родился в Петербурге, у меня была мечта – играть в «Зените».
– В данный момент вы являетесь одним из лучших снайперов ФНЛ и лучшим – в «Зените-2» Насколько важно забивать больше всех и играть ведущую роль в команде?
– Считаю, что команда делает меня лучшим бомбардиром. Моя задача – завершать атаки. Это труд всей команды. Хочу еще раз сказать спасибо тренерам, которые верят в меня, доверяют место на поле, – сказал Гасилин.