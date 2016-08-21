Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «ЦСКА стал заложником тех проблем, которые сложились после Евро-2016»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре ЦСКА на старте РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    «В ЦСКА проблем взаимопонимания быть не должно, ведь команда и тренер очень давно работают вместе. Но реализация имеющегося потенциала вызывает удивление. Допускаю, что армейцы являются заложниками тех проблем, которые сложились после чемпионата Европы. Нет той легкости и куража, с которой москвичи играли ранее», – сказал Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11