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    «Арсенал» близок к подписанию Мустафи

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что его практически договорился о покупке защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи.

    «Да, мы близки. Но могу еще раз выразить свое мнение: расходы сами по себе – это не достоинство. Достоинство – это грамотные и взвешенные траты на действительно нужных игроков. Я уже немного наелся этими разговорами. Мы смотрим и анализируем абсолютно всe и должны принять правильное решение», – сказал он.

    Источник: Goal.com

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    21.08.2016 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 21 августа 2016, 11:53

      Вообще то, не согласились с завышенной ценой, и мустафи идет лесом

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