«Арсенал» близок к подписанию Мустафи

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что его практически договорился о покупке защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи.

«Да, мы близки. Но могу еще раз выразить свое мнение: расходы сами по себе – это не достоинство. Достоинство – это грамотные и взвешенные траты на действительно нужных игроков. Я уже немного наелся этими разговорами. Мы смотрим и анализируем абсолютно всe и должны принять правильное решение», – сказал он.