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    Радимов: «Наши гандболистки – любимая сборная России на Олимпиаде»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил женскую сборную России по гандболу с победой над Францией (22:19) в финале Олимпиады.

    «Любимая сборная России на Олимпиаде! И я все матчи отсмотрел. Они сделали это! Можно выдохнуть и наконец процитировать: «Мы все больны гандболом!» И это правда!

    Трефилов с девчонками заставили нас заболеть гандболом. Сколько эмоций! Интрига под финал – сердце стучит, чуть не выпрыгивает от напряжения! И на выдохе – слезы и благодарность, нет предела – Левону Акопяну, девчонкам и Евгению Трефилову! Вот тренер – неистовый, сумасшедший, упертый, главное – девчонки его слышат! Влюблены?! Но ведь так и должно быть, когда соединяются таланты?!

    В голову лезут чьи-то слова «Залезайте повыше и прыгайте в бездну. Крылья появятся во время полета». Это то, что они и делали! Вот так и появляются крылья!

    А Трефилову, считаю, необходимо дать правительственную награду. Он там шутил, что готов был идти вешаться в женский туалет, потому что мужики бы не поняли. Так вот теперь можно и в мужской.

    Но на самом деле, не устаю повторять: потрясающий тренер, потрясающие девчонки!», – заявил он.

    Источник: Instagram

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    21.08.2016 08:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 21 августа 2016, 14:36

      Впервые этот понторез что-то заслуживающее внимания сказал)))Всех с победой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2281

      Бриг 21 августа 2016, 12:12

      "Словом, мы все больны гандболом и за гандбол умрем!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 21 августа 2016, 11:46

      Вот где пример патриотизма и самоотдачи!

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