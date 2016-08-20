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    Жирков: «Когда «Зенит» играет вничью, все в раздевалке бывают расстроены»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА – 1:1.

    – Качество игры соответствовало вывеске? Ведь встречались чемпионы последних лет…

    – Наши матчи всегда интересно проходят. Думаю, и этот таким получился. Во всяком случае накал чувствовался до последней секунды.

    – Какое настроение было в зенитовской раздевалке после игры?

    – «Зенит» такая команда, что когда мы играем вничью, все после матча бывают расстроены. Вне зависимости от соперника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 22:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -9

      KK777 21 августа 2016, 09:15

      а дзюбе пох)))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +14

      Олег1958 21 августа 2016, 08:19

      Краснодар всех обует

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2016, 06:41

      Все расстроены и только КоКо заказал фуршет?)

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 августа 2016, 00:07

      Ели отскочили и еще расстроены .........

      0
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 20 августа 2016, 23:46

      весь чемп будите расстроены

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:04

      этот в отаке спит, другой в полузащите дрочит, третий в обороне отсасывает...... может их, всех этих 11 не Зенитовских пидаров на скамейку посадить, да выпустить наших пацанов?

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