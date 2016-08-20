Луческу: «Из-за лимита на легионеров мне приходится скрупулезно подходить к заменам»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что из-за лимита на легионеров испытывает проблемы при использовании замен.

– Почему не выходит Роберт Мак?

– Повторю, это проблема лимита. Мне приходится скрупулезно подходить к заменам. Возможно, в следующем матче выйдет не Джорджевич, а Мак. Чтобы выпустить игрока атаки, мне приходится делать двойную замену или переводить Жиркова на позицию Кришито в защиту. Думаю, с полным выздоровлением Дзюбы нам станет проще.