Слуцкий: «Траоре можно было бы лучше понимать требования команды»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оценил игру нападающего Ласина Траоре в матче 4-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

– Траоре уже месяц играет за ПФК ЦСКА. Влился ли он в коллектив, довольны ли тем, как он играет?

– Пока он не до конца влился в плане тактики. Сегодня вы видели эпизоды, когда не хватало взаимопонимания. Дзагоев отдавал ему передачи в зоны, куда он не бежал. Он играет уже пятый матч, можно было бы лучше понимать требования команды и взаимодействовать с партнерами. Пока имеем то, что имеем, работаем дальше.