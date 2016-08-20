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    Ловчев: «Те две-три недели, что Каррера работает со «Спартаком», принесли пользу команде»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

    «По «Спартаку». Думаю, даже те две-три недели, что Каррера работает с командой, принесли пользу. Судя по всему, с ним команда будет играть на контратаках. Уже слышны разговоры, что Каррера запрещает игрокам катать мяч поперек поля. И это правильно, потому что я давно говорю: имея таких атакующих игроков, как Промес, Зе Луиш, Попов, Мельгарехо, Ананидзе нужно пользоваться их преимуществами», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.08.2016 18:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +307

      shpilman 21 августа 2016, 13:42

      Вперед СПАРТАК!

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 августа 2016, 12:07

      Уже сегодня будет ясно. Лучше смотреть, чем говорить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      DED61 21 августа 2016, 11:20

      В последне время всё таки поменьше стало передач поперёк поля,надо ещё привить команде не останавливаться на достигнутом результате в матче, а увеличивать преимущество!!!Плохо когда забьют один гол а потом стараются его сохранить.Как показывает практика ничего хорошего из этого не выходит!!!Нужен инстинкт убийцы.Добиватьсоперника не смотря на счёт!!Удачи Спартаку и истинным болелам!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      смек 21 августа 2016, 02:32

      надо посмотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 августа 2016, 00:21

      Сегодня посмотримс Краснодаром!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 августа 2016, 20:06

      Мне повезло... Сбылось!

      cska-62, 06.08.2016, 11:59
      Массимо Каррера!
      Дерзай! И спасай Бердыева для "Ростова" и всего российского футбола! Получится или не получится, увидим... Но шанс есть! 52 года - юный возраст для главного тренера! Да и опыт работы в "Ювентусе" имеется солидный.
      Совершенно искренне желаю удачи!
      http://bombardir.ru/news/477033

      Торопиться не нужно с выводами, но пока претензий к Каррере быть не может. Видно, что он требует от игроков и схемы построения игры команды. Ну а мечтателям видеть в игре красно-белых "Барселону" или "Баварию" рекомендую болеть за эти команды... Волшебной палочки у Карреры нет. Если "Спартак" будет играть стабильно и достойно и хотя бы поборется за медали, то это уже можно будет считать успехом первого сезона!

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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 20 августа 2016, 19:45

      Это всё пока слова,
      Пока видится едва.
      Завтра всё увидим сами,
      Дело есть иль трын-трава.

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      Рейтинг: +7992

      nik55 20 августа 2016, 19:31

      согласен

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      Рейтинг: +33383

      oyabun 20 августа 2016, 19:25

      Реально достало уже смотреть как Спартак в каждом матче катает мяч неспеша поперек поля. Команда соперника в это время успевает организовано отойти к своим воротам и спокойно выстраивает мощные редуты. А дальше только тупик: "Что делать с мячом?!". Только быстрый переход от обороны к нападению - залог успеха. И если Каррера реально прививает команде такую игру, лично я буду невероятно счастлив!

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