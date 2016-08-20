Динь: «В «Барселоне» мне устроили прием, о котором я и мечтать не мог»

Новичок «Барселоны» Люка Динь поделился впечатлениями о том, как проходит период его адаптации в каталонском клубе. По словам защитника, о лучшем приеме со стороны игроков сине-гранатовых он и мечтать не мог.

«В «Барселоне» меня приняли так, как я и мечтать не мог. Мне невероятно комфортно как на поле, так и вне его. Партнеры по команде оказали мне очень теплый прием.

Я дебютировал играх с «Севильей», и это было фантастически. Я принял участие в двух матчах и уже стал обладателем трофея вместе со своей новой командой. Буду упорно трудиться, чтобы адаптироваться к стилю «Барселоны», я восхищаюсь подобной манерой игры.

Не только футболисты, но и сотрудники клуба приняли меня таким образом, что я моментально почувствовал себя как дома», – сказал Динь.