Шишкин: «У сборной России на Евро-2016 были грандиозные планы»

Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин признался, что национальная команда надеялась хорошо выступить на чемпионате Европы во Франции.

«У команды были грандиозные планы. Мне только в феврале сделали операцию, отыграл не так много, поэтому был особенно рад вызову в сборную России. Когда приехал на сбор – появилось чувство, что мы действительно можем выиграть, далеко пройти. Подготовились, я считаю хорошо – был определенный план, задачи. Но не получилось. И горечь на душе осталась. Но определенный опыт даже после такого результата все равно есть. Понятно, что после Евро нас многие критиковали, но жизнь продолжается. Надо делать выводы и идти дальше», – отметил Шишкин.