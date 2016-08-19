Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший врач «Спартака»: «Никто в ближайшее время не повторит результатов Романцева»

    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков рассказал о сотрудничестве с бывшими наставниками красно-белых Константином Бесковым и Олегом Романцевым.

    – C кем из тренеров было сложнее всего работать?

    – Врач – золотая середина в команде. Есть тренер, игроки, а между ними – доктор. Я пережил многих тренеров. Но прежде всего запомнил Бескова и Романцева. С Константином Ивановичем всегда было непросто. И расслабиться в команде он никому не позволял. Да и непредсказуемостью своей Бесков славился.

    – С Романцевым проще было?

    – Дай бог здоровья Олегу Ивановичу. Этот человек сжигал себя в футболе. И не знаю, сможет ли он снова вернуться к прежней работе. Проработал с ним 14 лет. Каждый день в 8.45 – летучка, а в 23.00 докладывал ему о состоянии команды. Это было всегда! Таков порядок. Я видел его как игрока, как тренера и как человека после футбола. И если взять результаты, которых он добился, вряд ли в ближайшее время кто-то их повторит. Романцев жил игрой. Когда бы к нему в номер ни зашел – утром, днем или вечером, – на экране телевизора только матчи.

    – А работа с российским тренером и иностранным специалистом сильно отличается?

    Мне одного иностранца хватило на всю жизнь! Был такой тренер Гржебик в «Динамо». Он почему-то сразу невзлюбил Андрея Канчельскиса, обвинив его во всех смертных грехах. После сбора в Испании началась тяжба – чех виноват или футболист. Меня вызывали в суд. Выясняли – пил парень или не пил. Грязная история. Андрей столько лет отыграл в «Манчестер Юнайтед», а тут такая унизительная проверка. Да, был от него запах, но это не повод для тренера затевать скандал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6294

      порт 19 августа 2016, 16:38

      Кто бы что не говорил, и как бы не относились к мясным, но вот Бесков и Романцев, тренера с большой буквы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 19 августа 2016, 15:24

      Бывший врач «Спартака> Василий Лютиков: «Никто в ближайшее время не повторит результатов Романцева. А почему? Да потому что меня нет в команде. Где они достанут волшебные пилюли? Да нигде.>

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 августа 2016, 14:02

      Даже врач в этом разбирается, ахаха

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11