Лига Европы. «Шахтер» на выезде обыграл «Истанбул»

Донецкий «Шахтер» в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы обыграл на выезде «Истанбул». Матч завершился со счетом 2:1. В первом тайме Цикалеши отправил мяч в собственные ворота, после чего Коваленко удвоил преимущество. Во второй половине Эмре сократил отставание в счете, но на большее стамбульскую команду не хватило.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Истанбул ББ (Турция) – Шахтер (Украина) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Цикалеши, 24 (в свои ворота); 0:2 – Коваленко, 41; 1:2 – Эмре, 56.