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    Мещеряков: «В настоящее время «Локомотив» не ведет переговоров ни с одним тренером»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что московский клуб сегодня должен провести переговоры с Курбаном Бердыевым.

    «Мы ни с одним тренером переговоров в настоящее время не ведем. У нас сейчас есть временно исполняющий обязанности главного тренера Олег Пашинин, который готовит команду к предстоящему матчу.

    Возможна ли ситуация, что Пашинина назначат главным тренером на постоянной основе? Как он себя покажет. Посмотрим несколько игр, и если он там себя проявит хорошо, то может быть назначен главным тренером на постоянной основе, для него это огромный шанс», – сказал

    Источник: ТАСС

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    18.08.2016 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 августа 2016, 13:06

      Все клубы гоняют Бердыра как жучку на арене цирка. Скоро он себя будет
      предлагать командам ФНЛ. Туркмен пошёл под откос.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2016, 19:44

      зато нобель арустамян все и со всеми переговоры ведёт

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