Кононов: «Краснодар» попал в сложную ситуацию»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Партизани».

— Что можете сказать о «Партизани»?

— Я уже смотрел игры нашего соперника. Мы просматривали там некоторых игроков. Так совпало, что эта команда нам попалась. Мне понравилась их организованная игра. Итальянский тренер у них также очень силен. «Партизани» организованно атакует, выходя из обороны.

— То, что первый матч вы играете дома — это плюс или минус?

— Мне сложно сказать. Хорошо, что мы никуда не едем.

— Четыре игрока «Краснодара» вызваны в сборную России. Учитывая, что сейчас в команде есть кадровые потери и, как вы сказали, необходимо производить перестроение состава, не боитесь, что сборники смогут выпасть из тренировочного процесса, что скажется на игре команды?

— Конечно меня это волнует. Тут приходится еще раз вспомнить о нашем лимите. Он сковывает наши действия. Мы попали в сложную ситуацию, из которой нам не просто выходить.

— Может стоит ускориться в вопросе натурализации того же Жоаозиньо и Ари?

— Я не могу говорить на эту тему. Этим занимается руководство.